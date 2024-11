Somma, “Intrecci Vesuviani”: evento enogastronomico che celebra la tradizione

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Intrecci Vesuviani: Una Cena a 4 Mani per Valorizzare ed Evolvere la Tradizione Vesuviana

Somma Vesuviana, 29 novembre 2024

Il prossimo 29 novembre 2024, a partire dalle ore 20:00, il territorio vesuviano si prepara ad accogliere un evento enogastronomico che celebra la tradizione in chiave moderna: Intrecci Vesuviani, una cena a 4 mani che vedrà come protagonisti gli chef emergenti Nunzio Saviano e Antonio Autiero, impegnati a reinterpretare i piatti iconici della cucina vesuviana con rispetto e innovazione.

Intrecci Vesuviani nasce con l’obiettivo di valorizzare le radici culturali e culinarie di un territorio unico, portando in tavola piatti che raccontano storie di generazioni, ma che guardano anche al futuro. Ogni portata, come il suggestivo Baccarellello, rappresenta un omaggio alla tradizione, ripensato con cura per esaltare i sapori autentici e dare una nuova vita a ricette familiari. Gli ospiti saranno invitati a riscoprire i sapori della vesuvianità attraverso preparazioni che coniugano semplicità e creatività, trasformando ingredienti locali in nuove esperienze gastronomiche.

La cena si svolgerà in un’atmosfera calda e conviviale, pensata per far dialogare il pubblico con gli chef e immergersi nella narrazione dietro ogni piatto. Durante la serata, ciascuna portata sarà introdotta con storie e dettagli, illustrando come le radici vesuviane possano diventare terreno fertile per un’evoluzione che resta fedele all’autenticità.

Dettagli dell’evento:

📅 Data: Venerdì 29 novembre 2024

🕗 Orario: 20:00

📍 Location: Ristorante 800 Borbonico Via Mercato Vecchio Somma Vesuviana -Na-

Prenotazioni:

I posti sono limitati. Per prenotare, contattare il numero 3291817739 o scrivere a info@nunziosaviano.it.

*Degustazione riservata alla stampa accreditata venerdì 22 novembre ore 20.00. Posti limitati si prega di accreditarti entro e non oltre il 20 novembre alle ore 19:00.

Contatti Stampa:

Per informazioni o richieste di accredito:

Nunzio Saviano

info@nunziosaviano.it

3335216666

Unitevi a noi per celebrare i sapori vesuviani in una serata speciale, tra autenticità e innovazione. Non perdete l’occasione di vivere questo incontro unico tra tradizione e creatività!