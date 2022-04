Somma e il Puc atteso 40 anni: domani il confronto in sala consiliare

Piano Urbanistico Comunale per dare una svolta al paese!!

Salvatore Di Sarno: (sindaco di Somma Vesuviana): “Dopo 40 anni c’è il Piano Urbanistico Comunale fondamentale con l’obiettivo di creare le condizioni necessarie allo sviluppo economico del paese. Siamo aperti alle osservazioni dei cittadini!”.

Elena Di Marzo (Assessore all’Urbanistica): “L’Amministrazione nell’ottica della massima condivisione, ha stabilito un incontro per domani, Martedì 5 Aprile, alle ore 16:00 che si terrà nella sala consiliare del Comune di Somma Vesuviana, in Piazza Vittorio Emanuele III allo scopo di intavolare un confronto operativo sulla proposta di piano”.

“Per la prima volta in 40 anni c’è il Piano Urbanistico Comunale. Nonostante la pandemia e le emergenze che hanno caratterizzato la vita quotidiana degli ultimi anni impegnando ogni energia, questa Amministrazione è riuscita a portare avanti l’iter per la realizzazione del PUC, il primo in 40 anni di storia del paese. E’ uno strumento che vuole dare a Somma opportunità di sviluppo turistico, culturale ed industriale”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

All’incontro interverranno: Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, Elena Di Marzo, Assessore all’Urbanistica del Comune di Somma Vesuviana. Interverranno anche i progettisti incaricati alla redazione del PUC, l’architetto Antonio Oliviero in rappresentanza del Gruppo MATE e la responsabile dell’ufficio Tecnico, Monica D’Amore.