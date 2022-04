Travolta dall’auto mentre attraversa, grave 60enne: ha battuto la testa

MARIGLIANO – Nel corso dei normali controlli del territorio nella giornata di domenica gli agenti della polizia locale di Marigliano venivano allertati per un sinistro stradale con una persona accasciata al suolo.

Subito venivano eseguiti gli accertamenti tecnici e planimetrici e si appurava che il veicolo non aveva dato la precedenza al pedone in fase di attraversamento. Nell’attesa del referto dell’ ospedale di Nola la patente veniva ritirata per la sua sospensione ed il veicolo fermato.

In data odierna si veniva a conoscenza della prognosi riservata della persona di Napoli una donna di 60 anni e del peggioramento del quadro clinico per un forte trauma cranico .

Il veicolo di controparte veniva sequestrato penalmente e si accertava dai rilievi tecnici che la velocità sostenuta non era stata adeguata