Somma, chiusura centro disabili. Pangiroli: “Domenica in piazza per la verità”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

“LE PERSONE CON DISABILITA NON SONO PIÙ ” OSPITI NELLA SOCIETA ” MA PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA .

Questo è un diritto fondamentale riguardante i diritti umani .

Chiedo alla cittadinanza tutta di partecipare domenica mattina 17 marzo alle ore 10 30 in piazza Vittorio Emanuele .

Sarò personalmente con i ragazzi disabili del territorio e le famiglie per chiedere alle istituzioni le motivazioni della chiusura del centro per ragazzi con disabilità.

Questi ragazzi hanno il diritto di sapere, hanno il diritto di vivere la normalità quotidiana, hanno il diritto di confrontarsi e di rapportarsi con le persone .

Invece da più di un mese sono stati abbandonati !

È diritto di queste famiglie sapere e dovere di tutti noi cittadini essere al loro fianco.

Io ci sarò e tanti ci saranno, questi ragazzi sono figli della nostra società e non possiamo restare indifferenti !

Maria Pangiroli