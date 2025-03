Somma, Ambito 22, il consigliere Rianna accende i riflettori su presunte irregolarità

Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere di opposizione Salvatore Rianna .

Il consigliere di opposizione Salvatore Rianna ha scritto ai sindaci dell’Ambito 22 (Somma Vesuviana, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, San Vitaliano, Marigliano) e alla dirigente generale per le politiche sociali della Regione Campania, mettendo in luce irregolarità allarmanti ed evidenziando l’urgenza di una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche.

Rianna ha deciso di mettere nero su bianco il suo appello, ossia le determine di liquidazione, ben sei, emanate dalla responsabile PO7 del Comune di Somma Vesuviana in nome e per conto dell’Ambito. “Ho chiesto di verificare se questi atti possano essere licenziati da una persona

giammai individuata e designata quale Coordinatore d’Ambito, giammai iscritta nell’elenco regionale dei Direttori/Coordinatori d’Ambito – Sezione Coordinatori, giammai onerata di tale com-pito da parte degli altri comuni interessati, il tutto in presenza di una diversa de-signazione ed individuazione ai fini di tale carica ad un’altra persona, unica legittimata e titolata ad emettere simili atti. È il momento di riprendere in mano le redini della situazione e garantire che ogni azione sia intrapresa nel rispetto della legalità e dell’interesse comune.”