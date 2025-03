Somma, Antonio Masulli trionfa al “Divina Colomba 2025”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Sono della provincia di Napoli i tre vincitori “Divina Colomba 2025”: il concorso nazionale dedicato alla colomba artigianale organizzato da Goloasi, piattaforma specializzata nel settore della pasticceria e della panificazione artigianale fondata da Massimiliano Dell’Aera. A vincere il titolo, durante la finale con altri trenta professionisti che si è appena disputata a Bari nell’ambito della Mostra internazionale enoagroalimentare Levante, sono stati: Giacomo Balestra del Panificio Azzurro Margiù di Piano di Sorrento (Napoli) per la categoria “Tradizionale”, Antonio Masulli di Caffè Masulli 1927 di Somma Vesuviana (Napoli) per la categoria “Cioccolato”, e Luigi Avallone della Pasticceria F.lli Avallone di Quarto (Napoli) per la categoria “Salata”. Una vittoria frutto di sacrifici e passione, ma soprattutto di studio e competenze.