Attualità
Sfregiata dal marito, Casoria onora la lezione di Filomena con le pietra di inciampo con la violenza di genere

Una mattinata intensa, partecipata, carica di emozione e consapevolezza. La città di Casoria ha vissuto un momento di profonda riflessione con la posa della pietra di inciampo dedicata alle donne vittime di violenza, collocata davanti al Centro Antiviolenza nell’area esterna della sede comunale di via Pio XII. Un gesto simbolico, forte, che invita ogni giorno a non dimenticare questa emergenza drammaticamente silenziosa.

Prima della cerimonia, la Sala Consiliare ha ospitato l’incontro con Filomena Lamberti, la donna di Salerno sfigurata dall’ex marito con l’acido e protagonista di una testimonianza che ha toccato il cuore dei presenti. Tantissimi studenti delle scuole superiori cittadine hanno partecipato all’iniziativa, in particolare gli alunni dell’Istituto Gandhi, accompagnati dalla dirigente scolastica Anna Errichiello, che ha sottolineato l’importanza educativa dell’evento.

L’iniziativa, nata da un’idea dalla consigliera comunale Roberta Giova, ha visto gli interventi del presidente del Consiglio comunale Pasquale Tignola, del vicesindaco Gaetano Palumbo e di Nunzia Buonauro del Centro Famiglia di Casoria, che ha ribadito il ruolo fondamentale delle reti territoriali di sostegno alle donne.

Momento centrale è stato il dialogo tra Filomena Lamberti e gli studenti: domande dirette, profonde, spesso commosse. Lamberti ha raccontato la sua storia di violenza e rinascita, spiegando:
“Non ho mai voluto seminare odio. Ho scelto di raccontare la mia storia per chiedere giustizia, per dare forza ad altre donne e per educare al rispetto. L’odio non costruisce, la giustizia sì”.

Il sindaco Raffaele Bene, nel suo intervento, ha parlato di rispetto come fondamento della convivenza civile: “Il rispetto è la prima forma di prevenzione. Questa giornata, grazie a una testimonianza preziosa, ci spinge a impegnarci nel quotidiano contro ogni forma di violenza partendo dall’esempio”. Il primo cittadino ha consegnato a Filomena Lamberti una pergamena a nome della città, riconoscendo il valore della sua testimonianza e del coraggio con cui, dopo essere stata vittima di un gravissimo episodio di violenza che le ha segnato il volto e la vita, ha scelto di trasformare il dolore in impegno civile.

Una mattinata che ha unito istituzioni, scuola e territorio in un unico messaggio: Casoria sarà sempre in prima linea su questo tema.

Attualità

Monaldi, no al nuovo trapianto per il bimbo col cuore bruciato

0
Dopo un’altra riunione, l’Heart Team convocato all’Ospedale Monaldi ha...
Cronaca

Furti a Somma Vesuviana, arrestato dopo condanna di 7 anni

0
Dovrà scontare oltre sette anni di carcere il 28enne...
Attualità

Rifiuti, esposto della DM Technology contro la ditta aggiudicataria: dubbi sull’iscrizione all’Albo per Somma e Volla

0
La ditta  DM Technology srl  ha presentato un esposto...
Cronaca

Prova a rapire un bambino mentre fa la spesa con la mamma

0
  Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di...
Attualità

Il Sannazzaro non si ferma: artisti e iniziative locali insieme per la ricostruzione

0
Sono tanti gli artisti e le iniziative che, a...

Quando il mare non bagna più Napoli: il rogo del Sannazaro e la ferita della cultura

0
All’alba del 17 febbraio 2026 un incendio devastante ha...
Comunicati Stampa

Da Cetraro a Somma: la Vergine della Medaglia Miracolosa fa tappa in diocesi di Nola

0
Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo: Dalla Calabria alla Campania: da...
Avvenimenti

Nola. Oltreconfine, al via la rassegna Bruniana 2026

0
Riceviamo  e pubblichiamo   Dal 19 al 22 febbraio a Nola,...

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

