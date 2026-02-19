giovedì, Febbraio 19, 2026
15 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
1209

Furto in pieno giorno davanti al distretto sanitario: rubata l’auto di un cardiologo

Carmela D'Avino
di Carmela D'Avino

Auto rubata a un professionista davanti al Centro dove lavora.

Il medico, originario di Acerra e in servizio a Somma Vesuviana, era al lavoro quando è avvenuto il furto. Senza parcheggi sicuri né telecamere, cresce l’allarme tra il personale sanitario.

Ancora un episodio di criminalità nel cuore di Somma Vesuviana, dove nei giorni scorsi è stata rubata l’auto di un medico cardiologo impegnato nel servizio presso il distretto sanitario cittadino.

Il professionista, originario di Acerra, si reca a Somma Vesuviana tre volte a settimana per svolgere la propria attività. Oltre al lavoro ambulatoriale, in questo periodo effettuava anche visite domiciliari, un servizio essenziale per molti pazienti del territorio. Il furto del veicolo, avvenuto in pieno giorno mentre il medico era in servizio, ha compromesso fortunatamente solo  per un giorno la possibilità di garantire queste prestazioni. Il medico ora si è  già  organizzato con una nuova auto ma la rabbia è  tanta.
L’auto era parcheggiata lungo la strada, sulle strisce blu, come avviene abitualmente per il personale sanitario. L’area, tuttavia, risulta priva sia di parcheggi riservati sia di sistemi di videosorveglianza, una condizione che espone lavoratori e cittadini a rischi sempre più frequenti.

Non si tratta infatti di un episodio isolato. Secondo quanto riferito, lungo la stessa strada – in pieno centro – si sono già verificati in passato altri furti e danneggiamenti ai danni delle auto dei dipendenti del distretto sanitario.
Amare le parole del medico, che ha voluto sottolineare il paradosso della situazione:
«Sono stato in posti isolati e degradati e non mi è mai stata rubata l’auto. E invece qui, a Somma Vesuviana, una bella cittadina, in pieno centro… mah, da non credere”.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza urbana e sulla necessità di maggiori tutele per il personale sanitario, che quotidianamente garantisce servizi fondamentali alla comunità.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Avvenimenti

Il Comune di Somma Vesuviana celebra il Centenario della Nascita di Gaetano Arfè

0
Lunedì 23 febbraio prossimo, la Città di Somma Vesuviana...
Cronaca

Tragedia sulla 268 a Sant’Anastasia, muore sotto gli occhi della moglie

0
SANT'ANASTASIA - Tragedia nel primo pomeriggio a Sant’Anastasia, dove...
Comunicati Stampa

Marigliano, approvato all’unanimità il bilancio di previsione: conti in ordine, meno debiti e più servizi per la città

0
Il Consiglio comunale di Marigliano ha approvato il Bilancio...
Attualità

Visita storica in Campania: Papa Leone XIV a Pompei, Napoli e Acerra

0
  È ufficiale: Papa Leone XIV sarà in Campania nei...
Cronaca

Si fingono dipendenti del gas per rubare ad anziana, presi due giovani in trasferta

0
Nella serata di ieri, 18 febbraio, a Casagiove, i Carabinieri...

Argomenti

Avvenimenti

Il Comune di Somma Vesuviana celebra il Centenario della Nascita di Gaetano Arfè

0
Lunedì 23 febbraio prossimo, la Città di Somma Vesuviana...
Cronaca

Tragedia sulla 268 a Sant’Anastasia, muore sotto gli occhi della moglie

0
SANT'ANASTASIA - Tragedia nel primo pomeriggio a Sant’Anastasia, dove...
Comunicati Stampa

Marigliano, approvato all’unanimità il bilancio di previsione: conti in ordine, meno debiti e più servizi per la città

0
Il Consiglio comunale di Marigliano ha approvato il Bilancio...
Attualità

Visita storica in Campania: Papa Leone XIV a Pompei, Napoli e Acerra

0
  È ufficiale: Papa Leone XIV sarà in Campania nei...
Cronaca

Si fingono dipendenti del gas per rubare ad anziana, presi due giovani in trasferta

0
Nella serata di ieri, 18 febbraio, a Casagiove, i Carabinieri...
Politica

Ministero ha deciso: si vota per le Comunali il 24 e 25 maggio

0
Il Ministero dell’Interno ha ufficializzato le date per lo...
Politica

Voto, scende in campo Somma Moderata: “Riformisti e liberali per costruire”

0
Riceviamo e pubblichiamo   Il neonato movimento “Somma Moderata” nasce con...
Attualità

Sfregiata dal marito, Casoria onora la lezione di Filomena con le pietra di inciampo con la violenza di genere

0
Una mattinata intensa, partecipata, carica di emozione e consapevolezza....

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Sfregiata dal marito, Casoria onora la lezione di Filomena con le pietra di inciampo con la violenza di genere
Articolo successivo
Voto, scende in campo Somma Moderata: “Riformisti e liberali per costruire”
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996