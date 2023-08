Sfollate per inagibilità delle loro case: minacciano di gettarsi da una finestra del Comune

Ieri a Torre del Greco quattro donne hanno minacciato di lanciarsi da una finestra del Comune.

Si tratta di donne che sono state sfollate dalle loro abitazioni dichiarate inagibili dopo il drammatico crollo del palazzo in corso Umberto avvenuto lo scorso luglio. Da quanto si è appreso, le quattro donne avrebbero minacciato di gettarsi da una finestra del Palazzo Baronale, sede del municipio di Torre del Greco, dopo che erano state informate che il 20 agosto avrebbero dovuto lasciare l’hotel in cui erano ospitate.

La notizia è stata come un fulmine a ciel sereno per tutti coloro che attualmente non hanno un’abitazione a causa dello sfollamento e, proprio per questo, il gesto delle signore ha avuto un impatto molto forte su tutta la comunità di Torre.

Sul posto è accorso il vice sindaco Michele Polese che, dopo aver ascoltato a lungo le donne è riuscito a trovare un accordo: da 20 agosto verranno spostate in un altro hotel a Trecase fino alla prima settimana di settembre. Almeno per il momento, quindi, tutte le persone coinvolte possono stare tranquille, anche se il problema sembrerebbe risolto solo temporaneamente e nelle prossime settimane bisognerà trovare una nuova soluzione.

