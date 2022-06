Serata di beneficenza per la casa delle suore a Somma

Mercoledì 22 giugno, alle ore 20.00, presso la sala EVENTS ROSE ROSSE, sita in via S. Maria a Castello, l’Associazione di Promozione Sociale “APS Soma&Psiche” in collaborazione con la Comunità Parrocchiale di San Michele e San Giorgio, guidata dal parroco DON NICOLA DE SENA

PROMUOVE

un evento all’insegna dell’allegria, della convivialità e della grande voglia di realizzare un progetto permanente sul territorio: la ristrutturazione della “casa delle suore” che si trasformerà in un centro polifunzionale volto ad accogliere le famiglie con le loro problematiche, i giovani con i loro sogni ed i meno abbienti con le loro difficoltà. La cucina sarà il laboratorio delle necessità primarie: un pasto caldo. Il progetto prevede anche la realizzazione di una biblioteca aperta a tutti perché la cultura è un’arma indispensabile per difendere la legalità.

Chiunque voglia partecipare o contribuire con una donazione, anche successivamente all’evento, che è già SOLD OUT, si rivolga pure in privato a Don Nicola De Sena o clicchi sul seguente sito :

https://handyfunnel2-restauro-san-miche-arcangelo–somma-

Si ringraziano gli sponsor: Carni Maione Domenico, Eredi Boccia sas, La Bottega di Tuorto , Maione srl, Hsl Advisors srl, Voglia di frutta di Castaldo S. , Advertising Company srl, Gioielleria Capasso, Capellissimi di Buonocore F., Ortofunghifrutta D.M. S.R.L.S., Medea argenti di Castaldo Giovanni Somma Vesuviana, Autoscuola Sprint di Luigi Di Sarno, Di Benedetto Pasticceria, Stampa Sud di M.Giamundo, Pasticceria Liguori, Cerciello Auto.

L’evento ha il patrocinio morale del Comune di Somma Vesuviana, e delle associazioni: APS Annalisa Durante, APS Jesce Sole, Smile for Two, Torchio, Tulom live music.

“APS Soma&Psiche”, si è costituita a dicembre del 2017 e si configura come Ente del Terzo Settore che persegue finalità generali di utilità sociale, mirando alla prevenzione ed alla cura del disagio fisico-emotivo-sociale; favorendo l’integrazione nel contesto sociale dei diversamente abili e di persone appartenenti a culture diverse; promuovendo la formazione di cittadini ed operatori socio-sanitari in materia di benessere fisico-psichico-sociale