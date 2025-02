Sea sheperd a Napoli per il Nautic Sud

Il Coordinamento Campania di Sea Shepherd partecipa al NauticSud di Napoli per promuovere le iniziative del 2025 a tutela degli ecosistemi marini. “È per noi un grande onore rappresentare Sea Shepherd in una vetrina così importante come quella del NauticSud”, dichiara il coordinatore Adriano De Simone. “È necessario divulgare tutti gli illeciti che si commettono in mare a discapito della salute dell’intero pianeta. Sono 5 anni che coordino la sezione campana ed è importante trasmettere soprattutto alle nuove generazioni il concetto che il mondo non è in eredità dai nostri padri ma è in prestito dai nostri figli”.

Sea Shepherd è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro dedicata alla conservazione della fauna marina. Fondata nel 1977, l’organizzazione si impegna in campagne di azione diretta per difendere la vita marina e proteggere gli habitat oceanici da attività illegali e distruttive. Le loro operazioni includono l’intercettazione di pescherecci coinvolti in pesca illegale, la protezione delle specie in pericolo e la sensibilizzazione sull’importanza della conservazione degli oceani.

Il NauticSud, giunto alla sua 51ª edizione, si svolge dall’8 al 16 febbraio 2025 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Questo salone nautico internazionale rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del mare e della nautica, offrendo un’occasione unica per scoprire le ultime tecnologie, imbarcazioni di lusso e le nuove tendenze del settore.

La presenza di Sea Shepherd Campania al NauticSud sottolinea l’importanza della collaborazione tra il settore nautico e le organizzazioni ambientaliste per promuovere pratiche sostenibili e proteggere gli ecosistemi marini. Attraverso la partecipazione a eventi di rilievo come questo, Sea Shepherd mira a sensibilizzare il pubblico sugli illeciti commessi in mare e a incoraggiare una maggiore responsabilità ambientale tra le nuove generazioni