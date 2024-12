Scoperto senza biglietto sulla Vesuviana, 19enne prende a pugni il controllore

Meta di Sorrento: scoperto senza biglietto, sferra pugno a controllore EAV. 19enne arrestato dai Carabinieri

Un 19enne di Sant’Antonio Abate, incensurato, stava viaggiando sulla Circumvesuviana da Napoli a Sorrento senza biglietto, sperando di evitare i controlli.

È stato però scoperto da un agente dell’EAV che lo ha fermato e sorpreso senza titolo per il viaggio.

Il 19enne non ci stava a farsi multare quindi ha sferrato un pugno sul volto dell’agente, un 60enne, fuggendo poi alla prima fermata utile, quella di Meta, appena ha visto le porte aprirsi.

A Meta è saltato su un autobus pensando di averla fatta franca ma dopo pochi minuti il pullman è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Sorrento, nel frattempo allertati dalla vittima che aveva anche fornito descrizione del ragazzo e direzione di fuga.

I militari sono quindi saliti sull’autobus indicato, dove hanno riconosciuto e bloccato il giovane quindi lo hanno condotto in caserma e tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.

Terminate le formalità, il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Il dipendente EAV ha riportato lesioni al viso e ne avrà per 15 giorni.