Scisciano-San Vitaliano, delegazione di insegnanti polacche in visita all’Istituto “Omodeo- BeeThoven”

Scisciano. E’ tempo di rapporti internazionali per il corpo docente dell’istituto Comprensivo “Omodeo-Beethoven” di Scisciano, il quale ha appena concluso uno scambio di “visite” con una scuola della Polonia: due docenti polacche infatti hanno preso parte ad una settimana di lezioni dell’istituto italiano, mentre è in fase di programmazione un viaggio in cui saranno i docenti italiani ad andare “in trasferta”.

A venire a far visita a docenti e studenti di Scisciano sono state Agnieszka Grażyna Miąsko e Urszula Anna Morgiewicz: due professoresse polacche provenienti da Świątki, un villaggio nella regione della Warmia, nel nord-est della Polonia, che hanno scelto la scuola del nolano per svolgere la loro attività di “job shadowing”. Si tratta di un tipo di formazione in cui un dipendente o uno stagista segue un altro dipendente durante lo svolgimento delle sue mansioni per un periodo di tempo determinato. La visita è durata dal 17 al 21 aprile scorsi.

“All’interno delle attività di formazione nell’ambito dei programmi di apprendimento continuo che l’Erasmus si propone di affrontare – spiega Filomena Vaia, una delle organizzatrici – l’attività di job shadowing rappresenta un’ottima occasione per osservare il lavoro dei colleghi all’estero, costruire relazioni, scambiare esperienze e acquisire nuove strategie di insegnamento e valutazione”. Le due docenti hanno assistito a varie lezioni in tutti gli ordini di scuola e nelle diverse classi dell’Istituto.

“È stato – spiegano ancora dalla scuola – un grande momento di crescita e di riflessione in cui il confronto ha evidenziato i punti di forza dell’Istituto Comprensivo Omodeo -Beethoven fedele alla sua vocazione europea ed internazionale, dimostrando di essere un team, un gruppo educativo che “lavora dal basso verso l’alto”, ossia dall’infanzia ai ragazzi della secondaria, per dare un’offerta didattica che funziona davvero”.

L’attività “internazionale” dell’Istituto comprensivo (la cui dirigente è Rosanna Lembo) è soltanto alle sue fasi iniziali: sta per essere presentato infatti un progetto che, se sarà approvato, prevede lo spostamento in Polonia oltre che di alcuni insegnanti, anche di un gruppo di studenti.