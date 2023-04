Somma, da una idea di Tani Russo nasce “Art Summit- Vesuvio Contemporary Residency”

La Festa della Montagna, Festa di Castello o Festa di Divozione è una delle pratiche devozionali di maggior forza simbolica della città di Somma Vesuviana. Ha inizio il primo sabato dopo Pasqua e si conclude il 3 maggio con la salita collettiva al Monte Somma. Art Summit è l’innesto dell’associazione Tramandars nella Festa, invitando un gruppo di sei artisti emergenti nazionali e internazionali a condividere il rito con la comunità locale, partecipando ad un programma di ricerca, incontri e visite nella settimana dal 2 al 9 maggio 2023. La data di inizio di Art Summit coincide volutamente con la Festa della Montagna, per sancire in modo ancor più potente l’incontro diretto con il ricco patrimonio e l’eredità culturale del complesso Somma-Vesuvio – un unicum nel contesto antropologico italiano – per restituirne una rilettura grazie ai linguaggi dell’arte contemporanea. L’Art Summit segna l’apertura di Vesuvio Contemporary Residency, un ciclo annuale di residenze alle quali parteciperanno individualmente gli artisti invitati. A conclusione di ogni residenza, l’artista lascerà un’opera in dono al borgo e alla comunità. Gli artisti invitati all’edizione 2023-2024 sono: Marco Acri (Napoli, 1986), Sveva Angeletti (Rieti, 1991), Patricio Blanche (Coyhaique, 1990), Giotto Calendoli (Piano di Sorrento, 1989), Lucas Memmola (Bari, 1994) e Pilar Quinteros (Santiago del Cile, 1988). La prima residenza è prevista per l’estate 2023, con il duo di artisti cileni Pilar Quinteros e Patricio Blanche; la seconda residenza, ad autunno 2023, ospiterà Sveva Angeletti. Art Summit – Vesuvio Contemporary Residency è membro di STARE – Associazione delle Residenze Artistiche Italiane. Il progetto ha, inoltre, ottenuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee di Napoli, e i Patrocini del Parco Nazionale del Vesuvio e del Gruppo FAI Vesuvio. Si realizza con il supporto di: Parco Archeologico di Pompei, Museo Emblema, Attiva Cultural Projects, Archivio Russo Somma, Amici del Casamale, Hub-Side, Pro Loco Somma Vesuviana. È reso possibile grazie alla generosità del Main Partner Ansaldo Trasporti S.p.A.