Sant’Anastasia, soldi recuperati da morosi, il Sindaco: “Saranno investiti in servizi per i cittadini”

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia.

Nell’estate 2021, dopo una lunga e difficile contrattazione, l’assessore

Mario Trimarco, con la collaborazione del consigliere Mario Gifuni,

riuscì a recuperare 60mila euro dalla Vodafone che non aveva mai pagato

il canone di installazione per le antenne stazioni base di telefonia

mobile, limitandosi a versare somme irrisorie per la mera occupazione di

suolo pubblico. Soldi che dal 2015, inspiegabilmente, non erano mai

stati reclamati nonostante esistesse una nota in merito della

ragioneria. Ebbene, nel corso dei mesi l’operazione di recupero non si è

fermata. «Abbiamo recuperato ulteriori 24mila euro – spiega l’assessore

Trimarco – e di sicuro non ci fermiamo qui. Stiamo approntando

l’inventario di tutto quello che non è mai stato pagato da chi ha oggi,

sul nostro territorio, antenne di telefonia mobile. Ed è solo un primo

passo nella lotta agli sprechi e di incentivo al pagamento delle imposte

locali. Somme che saranno poi ridistribuite laddove ve n’è davvero

bisogno». «Queste somme – aggiunge infatti il sindaco Carmine Esposito –

saranno investite in opere e servizi ai cittadini, come tutto quello che

riusciremo a recuperare». Con il denaro recuperato infatti, si è già

finanziata la riqualificazione di via Antonio D’Auria e destinato una

parte all’acquisto di guaine da posizionare a protezione delle giostrine

utilizzate dai bambini. Altri interventi, che beneficeranno dei recuperi

messi in atto, saranno illustrati proprio questa sera in consiglio

comunale».