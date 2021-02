Dalla coalizione di centrosinistra di Sant’Anastasia (Pd, Psi, Europa Verde e l’associazione Una Città in Salute) riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa che segue.

Nonostante il drammatico periodo di pandemia che stiamo vivendo, appare evidente come piccole e grandi problematiche che affliggono la nostra comunità continuino a persistere, a complicare la quotidianità degli anastasiani. Per questo, riteniamo cruciale prenderci cura di ogni dettaglio che ci circonda, malgrado l’assillo dell’emergenza. Non dobbiamo mai cedere il passo alle disattenzioni, alle negligenze, orribili fautrici di degrado e inciviltà.

Nei giorni scorsi, attraverso il prezioso supporto dei consiglieri comunali Peppe Maiello e Vincenzo Iervolino, il Partito Democratico, il Partito Socialista, Una Città in Salute – per il progresso di Sant’Anastasia ed Europa Verde, dopo un attento sopralluogo presso il parco pubblico Villa Tortora Brayda, hanno deciso di dare il via a una capillare attività politica e sociale che possa portare luce tra le mille zone d’ombra che oscurano il paese.

Nella comune volontà di proseguire in questa direzione, sarà presentata, nel corso del consiglio comunale che si terrà il giorno 4 febbraio alle ore 17.00, un’interrogazione sulla scandalosa condizione di degrado nel quale versa il più grande polmone pubblico dell’area vesuviana. Inoltre, sempre sulla scia di una collegiale opera di vigilanza, considerati ormai del tutto fuori controllo piccoli e medi fenomeni criminali ai danni di cittadini e commercianti anastasiani, porremo un ulteriore enorme interrogativo, all’interno di una seconda ma altrettanto approfondita interrogazione (firmatari Partito Democratico, Partito Socialista, Una città in salute, Europa Verde), sulle azioni che l’amministrazione comunale intende mettere in campo in merito alla sicurezza del territorio.

Per quanto ci riguarda, l’amore e il rispetto che abbiamo nei confronti della nostra terra non hanno una durata di poche settimane, di una campagna elettorale. Saremo sempre presenti tra la gente e per la gente, pronti ad accogliere ogni richiesta.

PD Sant’Anastasia

PSI Sant’Anastasia

Una Città in Salute – per il progresso di Sant’Anastasia

Europa Verde Sant’Anastasia

