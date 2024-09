Sant’Anastasia, “Le nostre radici”: l’evento dell’associazione “San Ciro Onlus”

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Tradizione, cultura e spiritualità. Sono i pilastri de “Le nostre radici” l’evento organizzato dall’associazione religiosa culturale di beneficenza “San Ciro Onlus”, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sant’Anastasia e del Santuario di Madonna dell’Arco.

L’evento rientra nel programma civile della Festa dell’Incoronazione per la quale sono previsti grandi festeggiamenti per i suoi 150 anni; gode del patrocinio della Regione Campania, del sostegno del Parco Nazionale del Vesuvio e Pro loco dell’arco Sant’Anastasia, con la collaborazione della Paranza “O Bell o Nient” di Angelo di Pascale e del Gruppo “Iocundi” diretto da Luigi De Simone.

“Siamo profondamente onorati di inaugurare la quattordicesima edizione de ‘Le nostre radici’, un evento che incarna l’essenza stessa della nostra comunità – afferma Vincenzo De Francesco, presidente della “San Ciro Onlus” – Questo evento non rappresenta soltanto un’occasione di festa, ma si configura come un prezioso momento di riflessione e celebrazione di quelle radici che affondano profondamente nella storia vesuviana. Il secolare pellegrinaggio alla Vergine Maria dell’Arco, i suggestivi canti con tammorre e l’autenticità dei prodotti tipici locali sono espressioni genuine e vive del nostro patrimonio culturale e siamo già al lavoro per una prossima edizione che sarà ricca di novità importanti”.

“Salvaguardare e valorizzare tali tradizioni significa non solo mantenere viva l’anima della nostra città, ma anche consentire alle generazioni future di connettersi profondamente con il loro passato, garantendo continuità e rinnovamento”, chiosa De Francesco concludendo: “Invito con fervore tutti i cittadini e i visitatori a partecipare a questa straordinaria celebrazione ed a condividere la magnificenza e l’unicità di Sant’Anastasia. La nostra città è un organismo vivente, in continua evoluzione e rinnovamento, ed insieme possiamo contribuire significativamente ad arricchire la vita dell’intera comunità”.

“Il consueto appuntamento commemorativo “Le nostre radici” quest’anno chiude lo speciale anniversario dell’incoronazione dell’immagine della Madonna dell’Arco. Il notevole afflusso di pellegrini previsto collega ancora più fortemente gli eventi di settembre con il grande pellegrinaggio del lunedì in Albis caratterizzati come sempre dalla fede e dalla devozione popolare dei battenti – dichiara il Rettore del Santuario di Madonna dell’Arco, padre Gianpaolo Pagano – Quest’anno oltre 70 statue della vergine Maria dell’Arco, appartenenti ad associazioni e gruppi famiglia di battenti, hanno abbellito il chiostro del Santuario rimarranno e lì esposte proprio fino al giorno 14 settembre”.

“Le Nostre Radici” è un’opportunità unica per riflettere sull’importanza della cultura e delle tradizioni locali – dice l’assessore Veria Giordano – come amministrazione comunale, siamo impegnati a promuovere e valorizzare queste manifestazioni che uniscono la comunità e permettono alle nuove generazioni di apprezzare il proprio patrimonio culturale. La rievocazione storica del pellegrinaggio non è solo un momento di festa, ma anche un modo per riunire Sant’Anastasia perpetuando le emozioni della tradizione”.

“L’evento “Le Nostre Radici” celebra non solo la nostra storia e le nostre tradizioni, ma anche il forte legame che unisce la comunità di Sant’Anastasia alla sua cultura e alla sua spiritualità – dice il sindaco Carmine Esposito – invito tutti a partecipare con entusiasmo a questa celebrazione, per rafforzare insieme l’identità della nostra città e custodire le nostre radici”.

La rievocazione storica dell’antico pellegrinaggio alla Vergine Maria Santissima dell’Arco nel lunedì di Pasqua sarà celebrata sabato 14 settembre con i tipici carri addobbati seguiti dai figuranti che, partendo alle ore 18 da piazza del Lavoro, sfileranno per la città per poi giungere in piazza Arco e marciare così davanti al Santuario mariano.

Di seguito il programma della tre giorni di eventi che si svolgeranno in Piazza Madonna dell’Arco – Sant’Anastasia – Napoli

Venerdì 13 settembre – Aspettando la rievocazione storica dell’antico pellegrinaggio

ore 18:00: apertura stand gastronomici, prodotti tipici del territorio, musica, danza, cultura e tradizione con esibizioni libere di ballo e canto su tammorre.

ore 21:00: esibizione della Piccola Paranzella Ciriana.

Sabato 14 settembre

ore 18:00: XIV rievocazione storica dell’antico pellegrinaggio alla Vergine Maria SS. dell’Arco nel lunedì di Pasqua con carri, cavalli e tammorre con partenza da Piazza del Lavoro ed approdo al Santuario Mariano che sarà aperto per l’occasione.

ore 21:00 Esibizione della paranza “O Bell o Nient” di Angelo di Pascale

Domenica 15 settembre – La festa continua

Ore 18:00: apertura stand gastronomici, prodotti tipici del territorio, musica, danza, cultura e tradizione con esibizioni libere di ballo e canto su tammorre.

ore 21:00: “20… ‘A FESTA TOUR”, concerto di Gerardo Amarante e gli “Spaccapaese”.