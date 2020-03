Mercoledì 4 marzo alle ore 17.00 presso il Centro Anziani di Sant’Anastasia, in piazza IV novembre (detta anche “piazza Monumento”), la Pro Loco Dell’Arco Sant’Anastasia ha organizzato l’incontro che ha per tema le nuove opportunità di sviluppo per le imprese dell’area vesuviana, con particolare riferimento alle ZONE ZES (zone economiche speciali) della Regione Campania.

L’argomento è stato scelto in relazione alla natura di molte attività produttive presenti sul territorio anastasiano, e in special modo per mostrare nuove opportunità di sviluppo alle aziende del settore degli autotrasporti.

Le Zone economiche speciali sono infatti: “aree portuali, retro portuali o piattaforme logistiche in cui le imprese potranno investire con incentivi fiscali definiti dalla legge (credito di imposta per gli investimenti, semplificazioni amministrative, altri benefici che le singole Regioni intendono definire)”.

In altre parole, si prevede la possibilità di istituire le ZES sul territorio campano, da realizzarsi intorno ad aree portuali e interportuali che presentino le caratteristiche di snodi di rilevanza strategica.

In Campania le imprese che vorranno investire potranno, immediatamente, usufruire del credito d’imposta in quanto l’Amministrazione regionale ha già provveduto – una delle prime in Italia – al riconoscimento della “ZES Campania” istituita con D.P.C.M dell’11 maggio 2018 .

Alle imprese che investiranno è concesso il credito d’imposta su investimenti effettuati nel limite massimo di 50 milioni di euro, per ciascun progetto, con una agevolazione commisurata alla quota del costo complessivo dei beni che dovranno risultare acquisiti entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

L’incontro organizzato dalla Pro Loco Dell’Arco è rilevante non solo per la tematica affrontata, ma anche perché vi parteciperanno personalità competenti della materia, che potranno approfondire tutti i temi connessi.

Saranno presenti all’incontro:

Antonio Marchiello, Assessore alle Attività produttive della Regione Campania;

Enza Amato, Consigliera Regione Campania;

Claudio Ricci, Amm. Delegato dell’Interporto di Nola;

Giuseppe Romano, Presidente del Consorzio ASI (per l’area di sviluppo industriale) della Provincia di Napoli;

Amedeo D’Alessio, segretario regionale FILT – CGIL.

A introdurre e moderare l’incontro sarà Raffaele Coccia, sostenitore della Pro Loco Dell’Arco Sant’Anastasia e motore di tutta l’iniziativa.

“L’instaurazione delle zone ZES può comportare notevoli agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative di cui non tutti sono a conoscenze” – dichiara Raffaele Coccia, che continua – “Questa è un’occasione in cui gli imprenditori del nostro territorio hanno la possibilità di ascoltare direttamente le indicazioni di chi fa parte degli enti interessati da questa misura. Un momento in cui possono chiedere loro tutti i chiarimenti di cui hanno bisogno. Le Zone ZES sono un’opportunità da cogliere per le imprese, che, in questo modo, possono portare ricchezza a tutto il nostro territorio”.