Sant’Anastasia, la consigliera Sannino: “Sulla caserma ho votato con scienza e coscienza”

Riceviamo e pubblichiamo dalla consigliera Sannino

“Dopo i più svariati commenti apparsi sui social e un manifesto sui muri del paese, sebbene lo abbia fatto già in consiglio comunale, sento l’esigenza di spiegare anche qui le ragioni del mio voto positivo alla delibera approvata nell’ ultima seduta di consiglio comunale relativa alla Caserma dei Carabinieri.

In primo luogo voglio precisare che non ho votato la ” delibera con cui i Carabinieri vanno via da Sant’Anastasia” , come ho letto in qualche commento, bensì la delibera con cui si approvava lo schema del contratto di comodato d’uso gratuito dei locali dello stabile di via Primicerio ove ci sarà un presidio dell ‘Arma che è cosa ben diversa.

Con scienza, considerato che prima di andare in consiglio le delibere le studio, e in coscienza, senza essere narcotizzata da nessuno, ho votato tale delibera che di sicuro non offre la soluzione ottimale al paese ne’ quella che ci si aspettava ma è l’ unica oggi possibile.

Ho ritenuto che era doveroso votarla considerato che in questo modo avremo almeno un presidio per la raccolta di denunce e evitiamo così ulteriori disagi ai cittadini.

Fin dall’inizio della consiliatura ho seguito la vicenda

relativa alla caserma dei carabinieri, che non è sorta oggi e continuerò a farlo assolvendo al ruolo che compete all’opposizione ovvero vigilando sull’operato dell’amministrazione affinché l’Arma possa avere a Sant’Anastasia una adeguata sede”.