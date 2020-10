Non c’è ancora la giunta al completo ma tre assessori sono già al lavoro e sono tutti tra gli eletti. Per la lista Arcobaleno, Cettina Giliberti; per SìAmo Anastasiani, Ciro Pavone; per Sant’Anastasia in Volo, Mario Trimarco.

Nel decreto del sindaco Esposito

non ci sono ancora le deleghe assegnate, responsabilità che saranno presumibilmente distribuite all’atto della nomina dell’intera giunta. Non è comunque peregrino ipotizzare che alla Giliberti andranno le politiche sociali, che Trimarco si occuperà del Bilancio. Quanto a Pavone, una delle deleghe dovrebbe riguardare lo sviluppo del territorio.