Sant’Anastasia, aggredito ausiliare del traffico

Questa mattina, in via Madonna dell’Arco, un ausiliare del traffico è stato aggredito riportando escoriazioni e un lungo graffio sul collo.

Le motivazioni del gesto sono alquanto paradossali: l’ausiliare del traffico, notando un’auto sulle strisce blu ferma con a bordo il guidatore, ha informato l’uomo che se si fosse trattenuto in sosta avrebbe dovuto munirsi di grattino. In un primo momento gli è stato risposto che occorrevano pochi minuti ma, trascorso un po’ di tempo, l’ausiliare è tornato ripetendo che l’uomo, in sosta sulle strisce aspettando la moglie intenta a fare shopping, avrebbe dovuto pagare la sosta, recandosi alle macchinette e munendosi così di grattino o utilizzare l’apposita app per il pagamento della sosta. A quel punto il guidatore è sceso dall’auto aggredendo l’ausiliare e, dinanzi a più persone, ha iniziato ad inveire, a raccogliere sassi da terra per lanciarglieli e infine mettendogli le mani addosso. Il comandante della polizia locale, Pasquale Maione, ha proceduto alla denuncia all’autorità giudiziaria.