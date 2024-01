“Santa Caterina da Siena”, a Sant’Anastasia una scuola a misura di bambino

Una tradizione che si rinnova, un punto di riferimento per bambini e famiglie di tutto il territorio vesuviano. E’ la scuola paritaria convenzionata dell’infanzia “Santa Caterina da Siena”, che dal 18 gennaio ha aperto le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. La scuola, che si trova a Sant’Anastasia in via Sodani 15, può annoverare strutture adeguate e progetti per i piccoli alunni di alto livello. Tra questi, il progetto Teatro con due saggi all’anno, l’insegnamento delle lingue stranieri con lo spagnolo oltre che l’inglese, l’insegnamento della religione. Vi è, inoltre, una mensa interna, un parco giochi attrezzato, una palestra, una libreria e una sala per proiezioni cinematografiche.

Insomma, un ambiente a misura di bambino, dove è possibile trovare sia la sezione “nido”, che la “primavera” e la scuola dell’Infanzia. Peraltro, la “Santa Caterina da Siena” apre i suoi cancelli alle 7,30, riuscendo così anche a venire incontro alle legittime esigenze di molti genitori.