Sant’ Anastasia, l’ ANPI presenta il libro di Ciro Raia dal titolo ‘Le Quattro Giornate di Napoli’

L’ANPI di Sant’Anastasia ospiterà il prof. Ciro Raia per presentare il suo ultimo libro Le quattro giornate di Napoli in preparazione dell’80°anniversario della Guerra di Liberazione

Giovedì 22 giugno alle ore 18:00 nella sala del Consiglio comunale di Sant’ Anastasia si terrà la presentazione del libro di Ciro Raia dal titolo Le Quattro Giornate di Napoli. Interverranno: Maria Elena Capuano, presidente dell’ANPI locale; Carmine Esposito, sindaco di Sant’Anastasia; Veria Giordano, assessore alla cultura; Clelia Politano, docente di Filosofia; Ciro Raia, autore e presidente provinciale ANPI.

Il racconto – come spiega nella prefazione Antonio Tedesco, direttore scientifico della Fondazione Pietro Nenni – scorre e appassiona i lettori. Dalle appassionate righe emergono tanti eroi, alcuni noti alla storiografia, altri dimenticati, che lottano senza esitazione contro il nemico tedesco e contro il nemico fascista, per difendere la città, le sue bellezze, il patrimonio culturale. Il popolo imbraccia le armi, recuperate nei depositi o nei cassoni gettati in mare dai tedeschi, per ribellarsi ai soprusi. Il popolo è unito, i bambini, diventati presto adulti, fanno la guerra, le donne combattono, i preti accolgono i feriti. Forse non ci sono altre pagine di lotta popolare spontanea – continua il prof. Tedesco – come quella di Napoli, dove la Resistenza partigiana, si unisce alla lotta di un intero popolo, stanco, offeso, umiliato. In quelle barricate di fine settembre 1943, insomma, i napoletani ritrovano l’orgoglio, la voglia di vivere e il desiderio della libertà.

Nativo di Somma Vesuviana, Ciro Raia è stato per più di un quarantennio nella scuola, in qualità di docente di lettere, preside e formatore, concludendo la sua carriera al Liceo Sbordone di Napoli. Oltre a collaborare a Paese Sera, Il Manifesto e Il Corriere del Mezzogiorno, ha scritto numerose pubblicazioni e antologie scolastiche edite da Mursia, Ferraro e Simone. Tuttavia ha sempre avuto una forte passione per la ricerca storica. Tra i suoi saggi e biografie, ricordiamo: Gaetano Arfé, Un socialista del mio Paese (Piero Lacaita Editore, 2003), Socialisti a Napoli (Dante & Descartes, 2006), Per Gaetano Arfé (Dante & Descartes, 2008), Breve storia di re Ferrandino (Guida,2020), Giovanna d’Angiò – donna e regina dolorosa (Guida, 2016), Storia di una Rivoluzione: il 1799 a Napoli (Guida, 2019).

L’ANPI di Sant’Anastasia ospiterà Ciro Raia per presentare il suo libro Le quattro giornate di Napoli in preparazione dell’80° anniversario. L’ Associazione Partigiani – spiega il presidente Maria Elena Capuano – intende sollecitare la riflessione su un evento che non è più da considerarsi come episodio di storia locale, ma come prima fase della Liberazione dell’Italia dal giogo nazifascista. Un libro per risvegliare l’orgoglio di un popolo, la responsabilità individuale di ogni cittadino e lanciare un urlo contro tutte le guerre. Un libro, insomma, per fare memoria.