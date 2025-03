Sangue in provincia: 39enne con precedenti gambizzato dai sicari

Nel pomeriggio di oggi, un episodio di violenza ha turbato Cardito. Un uomo di 39 anni, proveniente da Frattamaggiore e già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito da un colpo di pistola alla gamba mentre si trovava in via Sant’Eufemia. Il ferito è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. Per fortuna, le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della Compagnia di Caivano sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’agguato e hanno avviato le indagini per cercare di chiarire la dinamica dell’accaduto. Tuttavia, la vittima non avrebbe fornito alcuna dichiarazione utile per identificare i responsabili o comprendere le motivazioni dell’attacco. Questo rende più difficile il lavoro degli investigatori, che stanno valutando tutte le piste possibili, compresa l’ipotesi di un regolamento di conti o di un avvertimento legato a questioni personali o criminali.

La comunità di Cardito resta in apprensione per questo episodio di violenza, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per individuare i colpevoli e fare luce sulla vicenda.