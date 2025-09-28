Sangue a Pugliano, 20enne accoltellato

Ercolano, ventenne accoltellato nella notte: colpito più volte da un coetaneo, indagano i carabinieri

Momenti di paura ad Ercolano nella notte tra venerdì e sabato. Un ragazzo di 20 anni, incensurato e residente in città, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da diversi fendenti sferrati da un suo coetaneo. L’episodio si è verificato in piazza Pugliano, zona molto frequentata, e ha immediatamente richiamato l’attenzione dei presenti che hanno dato l’allarme.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, tra i due giovani sarebbe nato un diverbio per motivi che non sono stati ancora chiariti. Dalle parole, però, si sarebbe rapidamente passati ai fatti: uno dei ragazzi avrebbe estratto un coltello colpendo ripetutamente l’altro in più punti del corpo. Dopo l’aggressione, il ventenne ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove i medici lo hanno ricoverato in osservazione. Le sue condizioni sono serie ma non tali da far temere per la vita: la prognosi è stata fissata in trenta giorni.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Ercolano, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica e risalire alle cause che hanno portato all’accoltellamento. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: dalle motivazioni personali a possibili screzi legati alla vita quotidiana dei giovani coinvolti. Fondamentali saranno le testimonianze raccolte sul posto e le eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La vicenda ha scosso la comunità locale, che si interroga su come una lite tra ragazzi possa degenerare con tale violenza. La città resta in attesa di ulteriori sviluppi, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per individuare l’autore dell’aggressione e chiarire definitivamente la vicenda.