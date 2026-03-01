Sal Da Vinc(e) il Festival di Sanremo: Napoli festeggia

Sono stati minuti carichi di tensione quelli che hanno chiuso il Festival di Sanremo: un’attesa sospesa, tra applausi, sguardi incrociati e pronostici ribaltati fino alla fine.
A trionfare è stata Sal Da Vinci, che con il brano “Per sempre sì” ha conquistato il primo posto, dedicando la vittoria alla sua famiglia e alla sua amata città: Napoli.
Il suo percorso durante la settimana della kermesse è cambiato da un momento all’altro, il suo pezzo infatti era stato definito quasi come una “canzone da matrimonio”, lontano dalle previsioni che lo volevano in vetta alla classifica.
E invece, proprio quell’energia solare e quel ritornello coinvolgente hanno fatto breccia nel cuore del pubblico.
Alle sue spalle si sono classificati Sayf con “Tu mi piaci tanto” e Ditonellapiaga con “Che fastidio!”
La classifica finale
1. Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
2. Sayf – “Tu mi piaci tanto”
3. – “Che fastidio!”
4. Arisa – “Magica favola”
5. Fedez e Marco Masini – “Male necessario”
6. Nayt – “Prima che”
7. Fulminacci – “Stupida sfortuna”
8. Ermal Meta – “Stella stellina”
9. Serena Brancale – “Qui con me”
10. Tommaso Paradiso – “I romantici”
11. LDA e Aka 7even – “Poesie clandestine”
12. Luchè – “Labirinto”
13. Bambole di pezza – “Resta con me”
14. Levante – “Sei tu”
15. J-Ax – “Italia starter pack”
16. Tredici Pietro – “Uomo che cade”
17. Samurai Jay – “Ossessione”
18. Raf – “Ora e per sempre”
19. Malika Ayane – “Animali notturni”
20. Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
21. Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”
22. Michele Bravi – “Prima o poi”
23. Francesco Renga – “Il meglio di me”
24. Patty Pravo – “Opera”
25. Chiello – “Ti penso sempre”
26. Elettra Lamborghini – “Voilà”
27. Dargen D’Amico – “Ai ai”
28. Leo Gassmann – “Naturale”
29. Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
30. Eddie Brock – “Avvoltoi”
Non sono mancate le sorprese, soprattutto per alcune posizioni al di sotto del podio: artisti come Serena Brancale, Tommaso Paradiso e Fulminacci erano considerati tra i favoriti della vigilia, ma si sono fermati più indietro in classifica rispetto alle aspettative.
Determinante, ancora una volta, il peso del televoto: il pubblico ha premiato un brano allegro e ballabile, capace di unire tradizione e leggerezza. Un segnale chiaro anche in vista dell’Eurovision Song Contest.
Stasera Napoli festeggia: un trionfo di allegria che conquista il palco e accende un’intera città.