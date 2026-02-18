Rifiuti, esposto della DM Technology contro la ditta aggiudicataria: dubbi sull’iscrizione all’Albo per Somma e Volla

La ditta DM Technology srl ha presentato un esposto alle autorità competenti sollevando perplessità sulla classe di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali della ditta attualmente incaricata del servizio di igiene urbana nei Comuni di Somma Vesuviana e Volla.
Secondo quanto segnalato, la classe di iscrizione all’Albo consentirebbe di operare su un territorio con una popolazione fino a 50mila abitanti. Sommando invece i residenti dei due Comuni interessati, si supererebbe questa soglia.
Nell’esposto si chiede quindi agli organi di controllo di verificare la regolarità delle autorizzazioni e la piena conformità del servizio alle norme vigenti in materia ambientale. Vengono inoltre richiamate le possibili conseguenze previste dalla legge in caso di superamento dei limiti autorizzativi.
La questione ora passa alle autorità competenti, chiamate ad accertare eventuali irregolarità e a valutare la correttezza delle procedure seguite.
Clicca per leggere l’esposto