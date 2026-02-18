mercoledì, Febbraio 18, 2026
14.4 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
616

Furti a Somma Vesuviana, arrestato dopo condanna di 7 anni

Redazione1
di Redazione1

Dovrà scontare oltre sette anni di carcere il 28enne di nazionalità romena coinvolto in una serie di furti aggravati e in episodi di resistenza a pubblico ufficiale commessi tra il 2023 e il 2024 anche nel territorio di Somma Vesuviana.

Nella mattinata di oggi, 18 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Cesa hanno eseguito un provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo, già detenuto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dovrà espiare una pena complessiva di 7 anni, 2 mesi e 19 giorni di reclusione.

Le condanne derivano da diversi episodi criminosi avvenuti non solo a Somma Vesuviana, ma anche a Pompei, in provincia di Napoli, e a Brienza, in provincia di Potenza. Secondo quanto ricostruito negli atti giudiziari, il 28enne si sarebbe reso responsabile di furti aggravati, oltre ad aver opposto resistenza nei confronti delle forze dell’ordine intervenute in occasione di alcuni controlli.

Il provvedimento di cumulo pene consente di riunire in un’unica esecuzione le diverse sentenze definitive riportate dall’imputato, evitando la frammentazione delle pene. L’uomo rimarrà pertanto in carcere per l’intero periodo stabilito dall’autorità giudiziaria.

L’attività rientra nelle operazioni di esecuzione penale delegate ai Carabinieri, che assicurano l’applicazione concreta delle decisioni definitive dell’autorità giudiziaria, garantendo il rispetto delle condanne emesse per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Attualità

Sfregiata dal marito, Casoria onora la lezione di Filomena con le pietra di inciampo con la violenza di genere

0
Una mattinata intensa, partecipata, carica di emozione e consapevolezza....
Attualità

Monaldi, no al nuovo trapianto per il bimbo col cuore bruciato

0
Dopo un’altra riunione, l’Heart Team convocato all’Ospedale Monaldi ha...
Attualità

Rifiuti, esposto della DM Technology contro la ditta aggiudicataria: dubbi sull’iscrizione all’Albo per Somma e Volla

0
La ditta  DM Technology srl  ha presentato un esposto...
Cronaca

Prova a rapire un bambino mentre fa la spesa con la mamma

0
  Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di...
Attualità

Il Sannazzaro non si ferma: artisti e iniziative locali insieme per la ricostruzione

0
Sono tanti gli artisti e le iniziative che, a...

Argomenti

Attualità

Sfregiata dal marito, Casoria onora la lezione di Filomena con le pietra di inciampo con la violenza di genere

0
Una mattinata intensa, partecipata, carica di emozione e consapevolezza....
Attualità

Monaldi, no al nuovo trapianto per il bimbo col cuore bruciato

0
Dopo un’altra riunione, l’Heart Team convocato all’Ospedale Monaldi ha...
Attualità

Rifiuti, esposto della DM Technology contro la ditta aggiudicataria: dubbi sull’iscrizione all’Albo per Somma e Volla

0
La ditta  DM Technology srl  ha presentato un esposto...
Cronaca

Prova a rapire un bambino mentre fa la spesa con la mamma

0
  Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di...
Attualità

Il Sannazzaro non si ferma: artisti e iniziative locali insieme per la ricostruzione

0
Sono tanti gli artisti e le iniziative che, a...
Ci vorrebbe un libro

Quando il mare non bagna più Napoli: il rogo del Sannazaro e la ferita della cultura

0
All’alba del 17 febbraio 2026 un incendio devastante ha...
Comunicati Stampa

Da Cetraro a Somma: la Vergine della Medaglia Miracolosa fa tappa in diocesi di Nola

0
Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo: Dalla Calabria alla Campania: da...
Avvenimenti

Nola. Oltreconfine, al via la rassegna Bruniana 2026

0
Riceviamo  e pubblichiamo   Dal 19 al 22 febbraio a Nola,...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Rifiuti, esposto della DM Technology contro la ditta aggiudicataria: dubbi sull’iscrizione all’Albo per Somma e Volla
Articolo successivo
Monaldi, no al nuovo trapianto per il bimbo col cuore bruciato
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996