Furti a Somma Vesuviana, arrestato dopo condanna di 7 anni

Dovrà scontare oltre sette anni di carcere il 28enne di nazionalità romena coinvolto in una serie di furti aggravati e in episodi di resistenza a pubblico ufficiale commessi tra il 2023 e il 2024 anche nel territorio di Somma Vesuviana.
Nella mattinata di oggi, 18 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Cesa hanno eseguito un provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo, già detenuto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dovrà espiare una pena complessiva di 7 anni, 2 mesi e 19 giorni di reclusione.
Le condanne derivano da diversi episodi criminosi avvenuti non solo a Somma Vesuviana, ma anche a Pompei, in provincia di Napoli, e a Brienza, in provincia di Potenza. Secondo quanto ricostruito negli atti giudiziari, il 28enne si sarebbe reso responsabile di furti aggravati, oltre ad aver opposto resistenza nei confronti delle forze dell’ordine intervenute in occasione di alcuni controlli.
Il provvedimento di cumulo pene consente di riunire in un’unica esecuzione le diverse sentenze definitive riportate dall’imputato, evitando la frammentazione delle pene. L’uomo rimarrà pertanto in carcere per l’intero periodo stabilito dall’autorità giudiziaria.
L’attività rientra nelle operazioni di esecuzione penale delegate ai Carabinieri, che assicurano l’applicazione concreta delle decisioni definitive dell’autorità giudiziaria, garantendo il rispetto delle condanne emesse per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione.