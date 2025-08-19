Rifiuti a Pontecitra, task force della Polizia Locale: fioccano sanzioni

Nuovo controllo della polizia locale di Marigliano, da parte degli agenti del progetto Terra dei Fuochi, nella zona di Pontecitra.
Ancora una volta si vedono immagini raccapriccianti di cittadini che, anche a piedi, sversano di tutto; a volte con carrelli, altre con la forza delle proprie mani.
Nonostante questo sia un modo per sfuggire alla corretta identificazione, il Comando di polizia locale di Marigliano è riuscito nella piena identificazione dei soggetti ed a comminare altre sanzioni.
I controlli sono tenuti alti sotto la direzione del Sindaco Bocchino e dell’Assessore al ramo Allocca.
Il Comandante Nacar su questi fenomeni di degrado dichiara: “Non indietreggeremo mai, innalzeremo con le nuove assunzioni il grado di attenzione.”