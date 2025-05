Rievocazione storica Acerra, ARPAC: situazione dell’aria grave. Evento a rischio?

Rievocazione storica; ARPAC: situazione dell’aria grave, va valutata attentamente l’opportunità di svolgere l’evento.

I consiglieri comunali Giuseppe Casoria, Domenico Catapane, Vincenzo De Maria, Fausto La Montagna, Salvatore Maietta, Salvatore Messina, Antonio Nocera e Andrea Piatto, la settimana scora hanno segnalato al Prefetto di Napoli e al Questore, all’ARPAC e all’ASL, l’irresponsabilità dell’Amministrazione comunale che un’emette ordinanza sanitaria per la qualità dell’aria e contemporaneamente non la rispetta essa stessa programmando il solito spettacolo di fuochi d’artificio nell’ambito della rievocazione storica.

L’Arpac regionale ha dato ragione ai consiglieri comunali, ritenendo doveroso segnalare “che la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico, di lunga durata e ad alta intensità, risulta potenzialmente incompatibile con l’attuale stato della qualità dell’aria e potrebbe contribuire a un ulteriore peggioramento dei parametri ambientali, già oltre le soglie di attenzione”, allegando anche un grafico con i dati di San Silvestro.

La nota, sull’invocato principio di precauzione dei consiglieri comunali, raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di svolgere l’evento, impartendo comunque delle limitazioni.

“Il Sindaco non ha ancora consapevolezza della gravità dell’emergenza aria. Noi non vogliamo portare, per responsabilità dell’Amministrazione comunale, la maglia nera per l’inquinamento per il terzo anno consecutivo – dichiarano i consiglieri di Coalizione Civica e Movimento di Popolo”.

“Come abbiamo detto in occasione della mobilitazione cittadina sulle bonifiche – dichiarano i portavoce di Coalizione Civica e Movimento di Popolo – l’aria è l’emergenza delle emergenze e registriamo troppe complicità politiche locali e metropolitane”.

Le segreterie politiche ed i gruppi consiliari

di Coalizione Civica e Movimento di Popolo