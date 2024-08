Referendum, il sindaco di Bacoli ad Acerra per la raccolta firme di Coalizione Civica

Campagna referendaria: continua la nostra raccolta firme. Iniziativa con Josi Della Ragione (Sindaco di Bacoli) e Marco Iasevoli (giornalista AVVENIRE).

Prosegue l’impegno del gruppo dirigente e dei consiglieri comunali di Coalizione Civica X Acerra per la campagna referendaria: su proposta di Andrea Piatto, il direttivo ha deciso di consegnare le prime 500 firme già raccolte sul referendum contro l’Autonomia Differenziata al “Comitato locale” e le prime 2.500 firme raccolte per la modifica della legge elettorale a “Per le Persone e la Comunità”.

A sostegno dell’iniziativa referendaria, il 6 settembre alle ore 19.30 presso Casa Pensante – Officina delle Idee, la sede di Coalizione Civica, saranno presenti Josi Della Ragione, il giovane Sindaco di Bacoli, ed il giornalista di Avvenire Marco Iasevoli.

“Abbiamo ricevuto un sostegno popolare insperato, tenuto conto anche del periodo estivo. Come Coazione Civica X Acerra abbiamo portato per 2 volte la lotta in consiglio comunale e, dopo, tra la gente. Sono battaglie di civiltà, di resistenza, di buon senso”.

“Non facciamo parte del Comitato locale perché per coerenza non facciamo parte di nessun Comitato. Chi fa politica e ha il consenso elettorale come metro e giudizio della propria azione, non può vestirsi e svestirsi della propria militanza. Sosteniamo e sosterremo sempre l’associazionismo impegnato, ma nel distinguo delle responsabilità”.

“Con Josi Della Ragione abbiamo in comune tante battaglie: come Coalizione Civica X Acerra presentammo l’anno scorso le delibere per adottare l’introduzione del reddito minimo nei servizi comunali, recentemente introdotte dal Comune di Bacoli, ma anche l’introduzione dello Ius Soli nello Statuto comunale e l’istituzione della Festa della Cittadinanza, proposte tutte bocciate da una maggioranza lontana dai valori del centro-sinistra”.