Let’s Groove, al Palio di Somma tra tradizione e futuro

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Miscelare la musica antica napoletana con quella moderna rappresenta un affascinante dialogo tra passato e presente, un ponte che unisce tradizioni secolari a sonorità contemporanee.

La prima serata de il Palio di Somma Vesuviana, venerdì 6 settembre, sarà ricca di tante emozioni date in gran parte dalla musica, la musica che unisce.

La musica popolare napoletana e campana, con le sue radici profonde e le melodie evocative, porta con sé storie di vita, emozioni e culture che si sono intrecciate nel tempo. Integrarla con elementi moderni permette di rivitalizzarne il messaggio, rendendolo accessibile a nuove generazioni e arricchendolo di sfumature attuali.

Questo incontro creativo non solo valorizza il patrimonio musicale del nostro territorio, ma stimola anche una riflessione sulle trasformazioni culturali e sociali che hanno caratterizzato la città. L’unione di stili e linguaggi diversi genera nuove sonorità, creando un’atmosfera di innovazione e sperimentazione. Così, la musica diventa un mezzo per celebrare l’identità napoletana, mantenendo viva la memoria storica, mentre si proietta verso il futuro, in un continuo evolversi che racconta la ricchezza e la complessità dell’esperienza umana.

Tutto questo sarà accompagnato dal dj set di Angelo Coppola insieme alla voce spumeggiante di Ivan Cozzolino.