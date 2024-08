Piazzolla di Nola, la Polizia Locale scopre e chiude minimarket privo dei requisiti igienico-sanitari

Piazzolla di Nola. Scoperto minimarket che non rispetta le norme igienico-sanitarie dal nucleo della Polizia Locale di Nola finalizzato agli interventi di controllo della Terra dei Fuochi. L’esercizio è stato sanzionato e chiuso dalla Polizia Municipale.

La vicenda è avvenuta a Piazzolla di Nola. Il nucleo della Polizia locale di Nola guidato dal Comandante Claudio Russo, nell’ambito delle attività volte al controllo della Terra dei Fuochi, stava effettuando controlli nell’area nolana. Nell’ambito di tale operazione, gli agenti si sono imbattuti in un minimarket gestito da una famiglia bengalese. Ad attirare la loro attenzione è stata la presenza di rifiuti presenti già all’esterno dell’esercizio commerciale.

A questo punto è intervenuta anche un’altra pattuglia della Polizia Municipale che, una volta all’interno del locale, ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitarie nella conservazione dei prodotti alimentari, privi della tracciabilità richiesta, nonché l’assenza delle autorizzazioni necessarie per l’apertura dell’attività. Per questo motivo i titolari del minimarket hanno ricevuto una pesante sanzione e l’esercizio è stato chiuso finché non saranno ottemperate tutte le norme dovute.