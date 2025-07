Rapina a mano armata all’Eurospin di Pomigliano d’Arco: cassiera sotto shock

La rapina a mano armata avvenuta oggi all’Eurospin in Via nazionale delle Puglie di Pomigliano d’Arco

Intorno alle 12:30 di oggi, domenica 20 luglio, si è verificata una rapina a mano armata presso il supermercato Eurospin di Pomigliano d’Arco. Si trattava di 4 uomini coperti in volto, con l’obbiettivo di rubare le casse.

Durante la fuga, i malviventi avrebbero bloccato una cassiera, causandole un forte stato di shock che ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. I rapinatori sono riusciti a far perdere le loro tracce, ma le ricerche sono attualmente in corso.