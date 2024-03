Quattro colpi di pistola contro garage del consigliere comunale

NOLA – È un consigliere comunale di maggioranza a Nola l’uomo a cui la scorsa notte, ignoti hanno sparato contro il garage della sua abitazione a Polvica. Durante il raid ai danni di Erasmo Scotti, 34 anni, sono stati esplosi quattro colpi d’arma da fuoco.

Il consigliere, in passato, ha subito altri episodi analoghi con l’incendio doloso di due veicoli. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del compagnia di Nola e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, intervenuti nella tarda serata di ieri nella frazione Polvica di Nola per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Quattro proiettili sono finiti contro la saracinesca del garage, ma per fortuna non ci sono stati feriti.