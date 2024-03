Delegazione giunta Pomigliano incontra lavoratori in presidio

POMIGLIANO D’ARCO – Questa mattina una delegazione della giunta municipale di Pomigliano d’Arco, formata dal vicesindaco Domenico Leone e l’assessore al lavoro Marianna Manna, ha incontrato i lavoratori della ditta che espleta il servizio mensa e di pulizie dello stabilimento Leonardo di Pomigliano e che sono in agitazione da diversi giorni per protestare contro le condizioni contrattuali imposte dalla nuova azienda che ha in appalto il servizio e che, secondo gli stessi lavoratori, non tiene conto dei diritti acquisiti con la vecchia azienda.

L’amministrazione Comunale di Pomigliano d’Arco ha già espresso solidarietà e pieno sostegno ai lavoratori coinvolti nella vertenza relativa al passaggio del servizio di ristorazione nelle mense degli stabilimenti campani Leonardo dalle mani dell’italiana Pellegrini alla compagnia tedesca Dussmann.

I lavoratori sono in presidio da venerdì davanti agli stabilimenti di Pomigliano d’Arco, Nola, Fusaro e Giugliano, e stanno anche aderendo ad uno sciopero di tre giorni proclamato dai sindacati di categoria.

Stamattina hanno incontrato Leone e Manna che dopo aver ascoltato le loro istanze, hanno ribadito la vicinanza e la solidarietà dell’amministrazione e sottolineato di aver invitato la ditta vincitrice del nuovo appalto ad intraprendere un dialogo costruttivo con i sindacati per trovare una soluzione che non pregiudichi “i diritti e le condizioni lavorative dei dipendenti”.