Protocolli infranti e denaro, Repubblican Liberty Caucus accusa Pence

Riceviamo e pubblichiamo: Repubblican Liberty Caucus Italy

Il Generale Michael Flynn scrive: “A quanto pare, l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike_Pence era davvero “cattivo” come si dice ai bambini.

È straziante quanto sia diventata corrotta la nostra nazione. È una combinazione di comunismo che si insinua nel nostro governo, politici seriamente compromessi che sprecano i soldi dei contribuenti guadagnati duramente , e una burocrazia smisurata che necessita di essere radicalmente riformata.”

Lombardi:

“ A quanto pare da DOCUMENTI che continuano a venire alla Luce ,

Sembra che Loretta Lynch e Saly Yates abbiano infranto tutti i protocolli e abbiano aperto un canale segreto con Strzok fino all’ufficio del vicepresidente Mike Pence. Ricordate che l’analista russo di Strzok era sposata con Josh Pitcock, capo dello staff di Pence.

Anche in Italia dobbiamo continuare a seguire i flussi di DENARO dalla CINA che hanno finanziato movimenti e personaggi che stanno lavorando contro l’ordine pubblico e contro le nostre tradizioni ( repubblicane e liberali ) e i nostri valori Giudeo-Cristiani e di liberta’.”