Pratiche antisismiche online, Acerra all’avanguardia col portale S.I.smi.CA

Transizione digitale e tecnologica, Acerra all’avanguardia: da oggi le pratiche antisismiche si presentano online. Presentato il Portale ‘S.I.smi.CA Comuni’.

ACERRA – Digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, parte da Acerra la sfida per la semplificazione delle procedure. Nella sala consiliare, infatti, questa mattina è stata presentata ‘S.I.smi.CA Comuni’, la piattaforma web della Regione Campania dedicata ai Comuni predisposta per gestire, in modalità totalmente digitalizzata e unitaria, l’intero procedimento amministrativo per l’istruttoria e il rilascio delle attestazioni sismiche e degli altri documenti per l’edilizia e le opere pubbliche.

Il Comune di Acerra è il primo – e ad oggi unico – Comune della Regione Campania che ha attivato un servizio interamente interfacciabile con quello regionale e che genera un unico database accessibile digitalmente. Grazie al nuovo sistema ogni procedura sarà omogenea, eliminando definitivamente l’utilizzo di documentazione cartacea, abbattendo drasticamente i tempi con un contenimento dei costi.

“Un lavoro che parte da lontano – ha sottolineato l’ingegnere Giovanni Soria, Dirigente della VI Direzione Lavori Pubblici del Comune di Acerra che ha curato in prima persona l’iter per la messa in funzione del portale – e che ha avuto un presupposto semplice: presentare le pratiche a mano è oramai un qualcosa fuori dai tempi”.

“C’è grande soddisfazione per la realizzazione di questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Tito d’Errico – che segna decisamente un ulteriore passo in avanti verso l’innovazione tecnologica e il miglioramento dei servizi, rendendoli sempre più efficaci ed efficienti”. “Una piattaforma che è il frutto di un’intesa tra Comune di Acerra, Genio Civile e Regione Campania per agevolare tecnici e cittadini – ha sostenuto il presidente del Consiglio Comunale Raffaele Lettieri – per un modello operativo, il ‘modello Acerra’ da estendere anche agli altri Comuni e garantire la difesa del territorio dal rischio sismico”.

“Con questo sistema innovativo Acerra si colloca all’avanguardia nel rapporto tra amministrazione e digitale facilitando la vita a tecnici e cittadini” ha evidenziato nel suo intervento il vicepresidente della Regione Campania on.le Fulvio Bonavitacola.

Nel corso della presentazione di ‘S.I.smi.CA Comuni’, i responsabili di GPI, l’azienda che tecnicamente ha creato la piattaforma, hanno effettuato anche la dimostrazione di un caso pratico di presentazione di un’istruttoria.

“ ‘S.I.smi.CA Comuni’ consente anche un maggiore e tempestivo controllo a garanzia di trasparenza” l’analisi di Massimo Cavallaro, Dirigente del Genio Civile di Napoli, mentre per Stefano Iaquinta, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, che ha patrocinato il progetto, “si prevede una riduzione dei tempi di circa il 60-70 %”.