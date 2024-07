Pompei, Francesco De Gregori in concerto all’Anfiteatro Romano

Pompei. Riceviamo e pubblichiamo:

FRANCESCO DE GREGORI

IN TOUR CON “DE GREGORI DAL VIVO”

Opening act ANGELA BARALDI

Venerdì 26 luglio in concerto all’Anfiteatro Romano di POMPEI (NAPOLI)

nell’ambito di BOP – Beats of Pompei

FRANCESCO DE GREGORI è in tour in tutta Italia con “DE GREGORI DAL VIVO”. Il cantautore romano porta sul palco i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Apre i concerti ANGELA BARALDI.

Di seguito le date del tour “De Gregori Dal Vivo” (organizzato e prodotto da Friends & Partners):

12 luglio al Palazzo Farnese di PIACENZA nell’ambito di Piacenza Summer Cult

13 e 14 luglio all’anfiteatro del Vittoriale di GARDONE RIVIERA (BS) nell’ambito di Festival Tener-a-mente

16 luglio in Piazza Alfieri ad ASTI nell’ambito di Astimusica

18 luglio al Castello Scaligero di VILLAFRANCA (VR) nell’ambito di Villafranca Festival

21 luglio a Villa Erba di CERNOBBIO (CO) nell’ambito di LeSerre Music&Comedy Festival

22 luglio al Castello Carrarese di ESTE (PD) nell’ambito di Estestate

23 luglio al Castello di UDINE nell’ambito di Udinestate

24 luglio al Parco Ducale di PARMA

26 luglio all’Anfiteatro Romano di POMPEI (NA) nell’ambito di BOP – Beats of Pompei

28 luglio in Piazza Garibaldi a CERVIA (RA)

30 luglio alla Scalinata di San Bernardino de L’AQUILA

1 agosto a Villa Bellini di CATANIA nell’ambito di Sotto il Vulcano Fest

3 agosto alla Scalinata della Cattedrale di NOTO (SR) nell’ambito di Le Scale della Musica

4 agosto al Teatro di Verdura di PALERMO

6 agosto al Teatro dei Ruderi di DIAMANTE (CS) nell’ambito di Tirreno Festival

7 agosto al Catonateatro di REGGIO CALABRIA

8 agosto al Mercati Saraceni di CIRÒ MARINA (KR) nell’ambito di Krimi Sound Festival

11 agosto nel piazzale della Basilica di S. Maria di Leuca a SANTA MARIA DI LEUCA (LE) nell’ambito di Capo Live

12 agosto al Foro Boario di OSTUNI (BR) nell’ambito di Luce Festival

14 agosto all’Arena Beniamino Gigli di PORTO RECANATI (MC)

17 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di ALGHERO (SS)

18 agosto in Piazza Stagno a CABRAS (OR)

20 agosto al Castello Pasquini di CASTIGLIONCELLO (LI) nell’ambito di Castiglioncello Festival

21 agosto a La Versiliana di MARINA DI PIETRASANTA (LU) nell’ambito di La Versiliana Festival

23 agosto al Teatro delle Rocce di GAVORRANO (GR)

25 agosto all’Arenile di PESCHICI (FG) – Note di Mare Oversound Music Festival

26 agosto alla Banchina San Domenico di MOLFETTA (BA) – Oversound Music Festival

29 agosto al Barton Park di PERUGIA nell’ambito di Moon In June

31 agosto all’Arena Matese di PIEDIMONTE MATESE (CE)

2 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di ROMA

4 settembre in Piazza Duomo a PRATO nell’ambito di Prato Estate

6 settembre in Piazza San Nicolò a PIETRA LIGURE (SV)

I biglietti per le date del tour “De Gregori dal vivo” sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.

Per informazioni: www.friendsandpartners.it.

DAL 29 OTTOBRE AL TEATRO OUT OFF DI MILANO

“NEVERGREEN (PERFETTE SCONOSCIUTE)”

Dal 29 ottobre al Teatro Out Off di Milano FRANCESCO DE GREGORI presenterà “NEVERGREEN (PERFETTE SCONOSCIUTE)”, una serie di live con una capienza limitata a 200 spettatori per serata.

La scaletta sarà diversa ogni sera e non mancheranno degli ospiti a sorpresa, colleghi e amici che condivideranno con De Gregori una selezione di sue canzoni affascinanti, raramente proposte dal vivo, permettendo al pubblico di scoprire o riscoprire alcuni capolavori nascosti del repertorio.

Con Francesco De Gregori sul palco Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Di seguito le date dell’evento (organizzato e prodotto da Friends & Partners): 29, 30, 31 ottobre, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 e 23 novembre.

I biglietti per “Nevergreen (Perfette sconosciute)” sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.

Per informazioni: www.friendsandpartners.it.