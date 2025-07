Ucciso nella rissa di Pomigliano, vittima era di Somma. Due comunità sconvolte

Il litigio avvenuto la scorsa notte a via Trieste, morto un uomo di circa 50 anni

Intorno alle 2.30 della notte tra il 26 e il 27 luglio, a Pomigliano d’Arco, si è verificata una lite molto accesa in via Trieste, precisamente all’angolo con via Leopardi. La discussione è degenerata rapidamente, fino a provocare la morte di un uomo.

La vittima, un 50enne di origine slava ma residente a Somma Vesuviana, è stata trovata priva di vita. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe deceduta in seguito alle colluttazioni avvenute nel corso del litigio: nessuna arma da fuoco, nessun coltello, solo colpi fisici. Il colpo decisivo, a quanto risulta, sarebbe stato sferrato alla nuca, dove è stato riscontrato un evidente ematoma.

La dinamica dell’aggressione non è del tutto chiara, così come il movente che avrebbe innescato lo scontro.

Il gruppo coinvolto nella lite non è stato ancora rintracciato. Le indagini sono in corso. Sul posto, intorno alle 8 del mattino, è giunto il pubblico ministero per un primo sopralluogo e per avviare gli accertamenti.

L’area è stata transennata e sottoposta a rilievi da parte delle forze dell’ordine.