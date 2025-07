Pomigliano, Graziano Piccolo è il nuovo Direttore Sportivo della FGI

Graziano Piccolo nominato Direttore Sportivo della sezione aerobica della Federazione Ginnastica d’Italia

Nella giornata di ieri, 1° luglio, l’imprenditore nel settore aerospaziale Graziano Piccolo è stato nominato Direttore Sportivo della sezione aerobica della Federazione Ginnastica d’Italia da Andrea Facci. Si tratta del primo incarico di questo tipo in Italia, un riconoscimento prestigioso che segna un nuovo capitolo per la ginnastica nazionale e sarà affiancato da Luisa Righetti, direttrice tecnica nazionale sezione aerobica.

Graziano si avvicina a questo mondo fin da bambino, ma la sua passione si concretizza nel 2017, quando la sua famiglia ottiene la gestione del Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco. Proprio lì, ogni giorno, sua sorella Serena Piccolo allena con passione le sue atlete, con l’aiuto di un team preparato e affiatato. Le giovani promesse che crescono in questo contesto eccellono non solo nella ginnastica aerobica, ma anche nelle discipline ritmica e artistica.

Non sono tardati i messaggi di stima e riconoscenza dopo il nuovo incarico: il Direttore Sportivo ha rivolto un sentito ringraziamento alla sua famiglia e allo staff della Fitness Trybe, che lo hanno sempre sostenuto

Il percorso di Graziano Piccolo nella ginnastica inizia come consigliere e organizzatore di gare. Una passione che si riflette anche nella sua famiglia: le sue due figlie, Lavinia e Greta, coltivano lo stesso amore per questo sport, ottenendo già risultati di grande rilievo.

Con le idee ben chiare, il nuovo Direttore Sportivo punta a portare nella ginnastica italiana più organizzazione, più budget, più competizioni e più sogni da realizzare.

Negli ultimi anni, la città di Pomigliano d’Arco si è affermata come un vero e proprio punto di riferimento per il settore: il Palazzetto dello Sport ospita importanti competizioni quasi ogni fine settimana, diventando un fulcro per la ginnastica campana e nazionale.

«Affronto questo nuovo incarico con passione e determinazione», ha dichiarato Graziano Piccolo, pronto a dare nuovo slancio alla ginnastica aerobica italiana.

Fonte immagine: Silvana Conte FGI