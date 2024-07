Terzo Settore, nuove denunce in Procura tra quote fantasma e licenziamenti

Cosa succede nel Terzo Settore a Salerno e a Caserta

Volano denunce in Procura verso l’associazione Csv Assovoce di Caserta e nessuno proferisce parole. Continue dimissioni, licenziamenti e cause di lavoratori, allontanamento di associazioni di volontariato dal centro servizio assovoce, ascoltate bene: ” per ritardi di versamenti di quote sociali”. Ma come funzionano i Csv? Di chi sono garanti? Ma i Csv non sostengono le associazioni? Ma che “sistema politico” è stato creato negli anni? Ma da chi vengono governati questi Csv? Forse la politica del consenso! Tante domande che lasciano mille ipotesi ad interrogativi anche nel Terzo Settore.

Passiamo dal nord della Campania al pieno sud: Csv Salerno.

Da chi è gestito? Cosa fa? Sempre le solite domande che lasciano tante curiosità, purtroppo. Elementi aggiuntivi, di grande rilevanza sociale, alcune dichiarazioni di volontari di associazioni lontane da quel mondo, che hanno dichiarato che il “Centro Servizi” Salernitano è amministrato da una sola organizzazione. L’ Arci. Nientepopodimeno che Presidente, direttore e la maggiore dei volontari, tutti di quel mondo e, notatate bene, nessuno parla di conflitti da un pò di anni. Associazioni Arci ragazzi e giovani, radicate anche nel Forum e che decidono da soli cosa fare, con propri autorevoli volontari storici. Complici gli stessi soci del Csv Salerno, che per pochi servizi offerti e ricevuti, con tanta attenzione tappano la loro bocca e i propri occhi. Forse perchè troppo buoni? Eh si, vivono il sociale non possono parlarne male. Forse ci saranno conflitti politici, sociali,…? E gli altri Csv quelli di Benevento, di Napoli e di Avellino, anche loro indifferenti a questi episodi? E a Roma i Csv che dicono? Leggendo su internet ci siamo imbattuti in ‘Organismi di controllo’ ONC, che dovrebbero verificare la correttezza della gestione, della base sociale e delle risorse economiche. Come mai nessun livello istituzionale sociale e nessun ente riconosciuto, a garanzia del mondo del Terzo settore, non chiarisce questi eventi? Anche lì il mondo Arci è presente? Il Ministero delle politiche Sociali? E gli altri Csv? Tranquilli, anche dopo queste dichiarazioni nessuno avrà intenzione di dimettersi e forse nessuno farà finta di nulla.

Buona lettura