Pomigliano, Comune revoca l’incarico al comandante Nacar. Può tornare Maiello

A Pomigliano d’Arco si consuma l’ennesimo scossone nella gestione della polizia municipale. Il Comune ha infatti revocato unilateralmente l’incarico conferito meno di un anno fa al dottor Emiliano Nacar, che aveva assunto la guida della polizia locale in sostituzione del dirigente Luigi Maiello, “esiliato” mesi fa in un ufficio comunale per evitare contrasti con l’amministrazione.

A firmare l’atto, protocollato l’8 maggio 2025, è stata Marcella Montesano, segretaria generale del Comune e dirigente del secondo settore. La risoluzione si collega direttamente alla recente sentenza del TAR Campania, che ha accolto integralmente il ricorso presentato da Maiello, dichiarando illegittimi i provvedimenti volti ad allontanarlo. Una bocciatura pesante per il sindaco Raffaele Russo, che da tempo aveva avviato una vera e propria crociata amministrativa contro Maiello, considerato un ostacolo scomodo alla gestione comunale.

L’epilogo della vicenda giudiziaria non chiude però lo scontro politico. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, la Commissione d’accesso inviata mesi fa dal Prefetto Michele di Bari ha concluso il proprio lavoro e trasmesso una relazione dettagliata al Ministero dell’Interno. Si attendono ora le valutazioni del Viminale.

Nel frattempo, il possibile ritorno operativo di Luigi Maiello rischia di far esplodere nuovi conflitti. Forte dell’appoggio della giustizia amministrativa, potrebbe rientrare nel suo ruolo scatenando una nuova ondata di tensioni con parte dell’amministrazione.