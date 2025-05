Truffe agli anziani, tre colpi falliti in un condominio di Somma Vesuviana

Somma Vesuviana. Truffe telefoniche a tre anziane nello stesso condominio di Via Milano. Il figlio di una delle vittime: “Che questo episodio possa essere d’aiuto ad altri per non farsi raggirare”.

Nel corso di tre giorni consecutivi, tre donne anziane residenti nello stesso palazzo in Via Milano, a Somma Vesuviana, sono state vittime di tentativi di truffa telefonica. Episodi come questi si verificano sempre più frequentemente e ad essere presi di mira sono, soprattutto, persone anziane. I truffatori raccontano di falsi incidenti o difficoltà finanziarie che coinvolgerebbero figli o parenti delle vittime, con l’obiettivo di estorcere denaro.

Fortunatamente, in tutti e tre i casi avvenuti a Somma, le donne hanno capito in tempo di essere oggetto di un raggiro e hanno interrotto la telefonata. Tutto è cominciato con una chiamata ricevuta dalla prima anziana. Il truffatore le avrebbe raccontato che il figlio aveva investito un’ottantacinquenne con la bicicletta. Alla domanda della signora sul motivo per cui non fosse stata contattata la nuora, l’uomo ha risposto che quest’ultima era corsa in ospedale con il marito e aveva il telefono spento. Quando si è reso conto che la donna non era caduta nella trappola, ha riattaccato.

Il giorno successivo, la stessa telefonata è stata ricevuta da una vicina di casa che abita al piano inferiore, e il terzo giorno da un’altra residente dello stesso edificio, che vive da sola. A rendere nota la vicenda è stato il figlio della prima signora contattata: “Ho voluto raccontare quanto accaduto a mia madre per mettere in guardia tutti gli anziani del territorio. Bisogna stare attenti e non lasciarsi ingannare da questi truffatori”.

