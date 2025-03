Pomigliano, 4 sorpresi a macellare clandestinamente carne di cinghiale

POMIGLIANO D’ARCO – Importante operazione di controllo del territorio condotta dalla polizia locale di Pomigliano d’Arco. Nella giornata di ieri, gli agenti del comando municipale diretti dal colonnello Emiliano Nacar sono intervenuti in un fabbricato di via Miccoli dove quattro soggetti di origine srilankese stavano effettuando in maniera abusiva la macellazione, lavorazione e confezionamento di carne di cinghiale.

Una scena allarmante quella scoperta dai vigili urbani, che hanno proceduto al sequestro penale dei locali. Sul posto è intervenuto anche il distretto sanitario, che ha disposto un sequestro amministrativo degli animali per accertarne la tracciabilità, lasciandoli in custodia presso una cella frigorifera.

Nel corso delle verifiche, coordinate sul campo anche dal sottotenente D’Ambrosio, sono stati sequestrati ulteriori ambienti abusivamente trasformati in abitazioni, in violazione delle norme urbanistiche. I quattro uomini sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica. Due di loro sono risultati irregolari sul territorio italiano e sono stati denunciati per immigrazione clandestina.