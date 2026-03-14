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PoliMedical Center Santillo taglia il traguardo dei 30 anni tra innovazione e cura

Redazione1
di Redazione1

Nel panorama della medicina specialistica, l’esperienza e l’approccio multidisciplinare rappresentano i pilastri fondamentali per garantire risultati sicuri ed efficaci. È su questi valori che si fonda il PoliMedical Santillo, una struttura che da circa trent’anni è un punto di riferimento per chi cerca professionalità e competenze all’avanguardia.

​L’esperienza del Dott. Vincenzo Santillo

​A guidare il centro è il Luminare Prof. Vincenzo Santillo, medico chirurgo specialista in:

  • ​Chirurgia Maxillo-Facciale
  • ​Medicina Estetica
  • ​Chirurgia Plastica e Ricostruttiva

 

​Il Dott. Santillo ha dedicato la sua carriera alla formazione continua, collaborando con diverse strutture di rilievo nazionale e internazionale. Questa apertura verso le innovazioni globali gli ha permesso di importare nel proprio studio le tecniche più avanzate e le informazioni più aggiornate del settore.

​Oltre il “Tuttologo”: La Forza della Specializzazione

​Il cuore del PoliMedical Santillo risiede nella sua filosofia operativa: “Non esiste il tuttologo”. Il centro crede fermamente nella specificità settoriale. La struttura è infatti composta da un team di numerosi professionisti, ognuno con una competenza d’eccellenza nel proprio ambito.

​Questo approccio garantisce che ogni paziente riceva un trattamento personalizzato, basato su una profonda conoscenza tecnica e su un aggiornamento costante di tutto lo staff.

 

​Un Invito alla Prevenzione e al Confronto

​Il PoliMedical Santillo si propone come uno spazio aperto al dialogo. L’obiettivo non è solo fornire trattamenti, ma costruire un percorso di fiducia con il paziente.

“Venite presso il centro, fateci le vostre domande e certamente insieme troveremo la soluzione migliore per voi.” – Dott. Vincenzo Santillo.

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