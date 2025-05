Grinta, eleganza e determinazione: bronzo meritato per le piccole atlete della Fitness Trybe

Ginnastica artistica, categoria allieve: la società conquista un meritato terzo posto regionale.

Anche questo sabato è stato ricco di soddisfazioni per la società Pomiglianese Fitness Trybe, che continua a distinguersi nel panorama sportivo regionale. Questa volta parliamo del settore ginnastica artistica, in particolare del gruppo allieve 9-11 anni.

Si è svolta infatti una gara regionale a squadre LC3, organizzata proprio dalla società, con la regia di Graziano Piccolo e Viviana Taurisano. La competizione è iniziata alle 8.30 e si è svolta nel Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco. Le atlete si sono cimentate con grande impegno negli esercizi su trave, parallele, volteggio e corpo libero, dimostrando tecnica e determinazione.

A salire per la prima volta sul podio, conquistando il premio bronzo, sono state Serena Castiello, Ludovica Errichiello, Giulia Russo e Rebecca Russo. Un risultato importante, ottenuto nonostante la forte concorrenza, che rappresenta un grande traguardo sia per le giovani ginnaste sia per le allenatrici Marianna Marino, Roberta Tais, Marzia Fazio e per la direttrice sportiva Serena Piccolo.