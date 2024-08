Casalnuovo, scuola svaligiata per la terza volta in pochi mesi

Casalnuovo – Saccheggiato per la terza volta l’istituto comprensivo Ragazzi d’Europa. Antifurto suona per 10 minuti, nessuno interviene. Europa Verde: “Contromisure adeguate per mettere fine ai raid, in galera i responsabili”

Per la terza volta dall’inizio dell’anno a pochi giorni dalla ripartenza è stato saccheggiato l’istituto comprensivo Ragazzi d’Europa di Casalnuovo. Sottratti agli alunni tutti i dispositivi e le attrezzature multimediali. Le immagini sono state inviate dal genitore di un alunno al deputato di Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il cancello di ferro all’ingresso della sala multimediale è stato divelto e rotta la porta blindata. Secondo i testimoni che abitano in zona intorno alle 3:00 del mattino l’allarme della scuola è suonato per oltre 10 minuti ma nessuno è intervenuto. “Sciacalli vigliacchi – hanno commentato Borrelli e Rosario Visone co-portavoce regionale di Europa Verde- agiscono indisturbati, occorre alzare le misure di sicurezza. Gli antifurti hanno una ragione di esistere, se non producono effetti che senso hanno? Quando scatta l’allarme significa che gli addetti alla sorveglianza e la sicurezza devono intervenire, un allarme che cade nel vuoto che senso ha? La scuola Ragazzi d’Europa di Casalnuovo è al terzo saccheggio, durante il secondo furto vennero sottratti gli oboe bloccando di fatto gli studi delle classi musicali; solo una generosa donazione rimasta anonima, ha permesso il regolare svolgimento delle lezioni. Siamo punto e a capo, si provveda con efficacia ad assicurare all’istituto la giusta sorveglianza per il bene e la tranquillità della collettività”.