Ottaviano, Lorenzo si chiude in casa per paura dopo l’aggressione, Borrelli gli fa visita e passeggiano insieme

Ottaviano, Lorenzo si chiude in casa per paura dopo l’aggressione a sassate, Borrelli (Avs) gli fa visita e passeggiano assieme nei luoghi della violenza: “Aggressori liberi di far danni mentre lui ha paura di uscire, presto una grande manifestazione con il sindaco Simonetti”.

Questa mattina il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, accompagnato da Roberto Russo, responsabile dell’associazione Cellule di Bonifica Sociale, ha fatto visita a Lorenzo, il ragazzo con disabilità aggredito l’altra sera a Ottaviano da un gruppo di giovani. Il giovane, dopo la violenza, si era chiuso in casa e aveva paura di uscire, con il deputato, invece, hanno passeggiato liberamente per le strade di Ottaviano ritornando sui luoghi teatro dell’aggressione, dove Lorenzo è stato prima insultato, poi aggredito fisicamente con una sassata che lo ha colpito in pieno volto e infine i bulli si sono divertiti a sradicare un palo della segnaletica per la sosta dedicata alle persone con disabilità. Durante la passeggiata alcuni cittadini hanno segnalato al deputato anche un ex ultras, noto per i suoi saluti romani dal balcone di casa, che commetterebbe atti di bullismo nei confronti di Lorenzo.

“Non possiamo accettare che Lorenzo resti chiuso in casa per la paura, mentre i suoi aggressori sono liberi di continuare a fare danni – ha dichiarato Borrelli – Dopo l’aggressione, Lorenzo ha timore di uscire da solo ed è una cosa che non possiamo tollerare, lui che non ha colpe deve poter essere libero di vivere come crede, chi dovrebbe nascondersi, restando chiuso in casa, sono i suoi aggressori, ormai quasi tutti identificati. Il più grande avrebbe vent’anni e un padre agli arresti domiciliari, gli altri sarebbero tutti minorenni. A rendere ancor più inquietante la vicenda è una foto apparsa sui social dove gli aggressori di Lorenzo si mostrano spavaldi e armati di pistola. Tutto questo va fermato ad ogni costo e questi ragazzi devono andare in contro a misure certe. Presto organizzeremo una grande iniziativa pubblica, in accordo con il sindaco Biagio Simonetti, insieme a Lorenzo; sarà una passeggiata collettiva per dimostrare che Ottaviano è una comunità fatta di persone sane, che sanno stare dalla parte giusta. Sono convinto che saremo in tanti a far sentire il nostro sostegno non solo a Lorenzo ma a tutte le persone con disabilità che ogni giorno subiscono violenza, discriminazioni e soprusi. Questa comunità deve reagire unita, mostrando che non c’è spazio per chi semina odio e violenza.”

Link al video: https://www.facebook.com/watch/?v=3700143896956439