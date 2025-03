Ottaviano, “Emozione tra le Stelle”: Cena di Beneficenza in Memoria di Luciano Bifulco

Ottaviano. Riceviamo e pubblichiamo:

“Emozione tra le Stelle” – La Seconda Edizione della Cena di Beneficenza in Memoria di Luciano Bifulco.

Ottaviano – Il 27 marzo 2025, Braceria Bifulco sarà il palcoscenico di un evento di straordinaria rilevanza: la seconda edizione della Cena di Beneficenza “Emozione tra le Stelle”. Un incontro che non solo celebrerà la figura di Luciano Bifulco, ma contribuirà anche a una causa nobile, rinnovando il legame tra alta gastronomia e solidarietà.

Luciano Bifulco, pionieristico macellaio e imprenditore illuminato, ha saputo trasformare il mondo della carne in Italia, conferendo al suo prodotto un valore che va oltre l’eccellenza. La sua dedizione, il suo spirito innovativo e la sua passione hanno reso il suo nome un faro nel panorama della carne in Italia. Ma Luciano non è stato solo un maestro di questo particolare segmento gastronomico: è stato un uomo di cuore, un padre, un amico, sempre pronto a donare senza riserve a chi aveva bisogno, un uomo che ha creduto fermamente nei valori della comunità e nel potere della solidarietà.

L’edizione 2025 di “Emozione tra le Stelle” segue il cammino solidale intrapreso lo scorso anno. Grazie alla generosità di alcuni tra i migliori interpreti della cucina italiana, la prima edizione ha permesso di raccogliere oltre 44.000€, devoluti interamente a un fondo per garantire gli studi ad adolescenti e giovani adulti, seguiti presso la Neuropsichiatria Infantile della Federico II.

L’obiettivo di quest’anno è non solo rendere omaggio a Luciano, ma anche proseguire con determinazione la sua visione, destinando l’intero ricavato dell’evento all’ETS #micolorodiblu, un’iniziativa destinata a finanziare corsi di formazione gastronomica per cinque giovani con difficoltà psichiche e sociali.

L’evento sarà un’esperienza culinaria unica, grazie alla partecipazione di chef stellati, pizzaioli e pastry chef di fama nazionale, che guideranno gli ospiti in un viaggio sensoriale senza pari. Ogni piatto, preparato con la stessa passione che ha sempre contraddistinto il lavoro di Bifulco, sarà un tributo al suo spirito conviviale e alla sua capacità di unire la cucina al cuore delle persone.

“Emozione tra le Stelle” sarà una festa, ma anche un atto di speranza e solidarietà, un incontro che diventa una potente dichiarazione di amore e impegno per un futuro migliore. Partecipare a questa serata significa essere parte di un sogno che continua, un sogno che cresce grazie alla generosità di chi crede nei valori fondamentali di umanità e comunità. Ogni contributo sarà un gesto che illumina la vita di chi ne ha bisogno, come stelle che guidano il cammino nella notte.